Франція візьме участь в операції проти режиму Каддафі

Брюссель. 18 березня. УНІАН. Франція заявила про готовність завдати авіаударів по урядових силах Лівії.

Як повідомляють французькі ЗМІ з посиланням на прес-секретаря уряду країни Франсуа БАРУЕНА, повітряних ударів може бути завдано в кілька найближчих годин.

Рада безпеки ООН увечері 17 березня дозволила проведення військової операції в Лівії для захисту мирного населення від військ, лояльних Муаммару КАДДАФІ.

Про готовність взяти участь в операції заявили багато країн, при цьому Президент США Барак ОБАМА закликав свого французького колегу Ніколя САРКОЗІ і прем`єр-міністра Великої Британії Девіда КЕМЕРОНА зайнятися координацією операції.

З країн арабського світу про готовність взяти участь в операції в Лівії заявили Катар і Об`єднані Арабські Емірати.

Канада вирішила направити для участі в операції в Лівії 6 винищувачів. Про свою участь заявили також Норвегія і Бельгія.

У свою чергу, Берлін заявив, що жодний німецький солдат не братиме участі у військовій операції в Лівії.

Як повідомляв УНІАН, прийнята Радбезом ООН резолюція передбачає введення заборони на польоти лівійської авіації, вимагає від прихильників і супротивників М.КАДДАФІ негайного припинення вогню, а також дозволяє світовій спільноті вжити всіх необхідних заходів для недопущення насильства щодо мирного населення Лівії. До цих заходів входить завдання ударів з повітря по лояльних М.КАДДАФІ силах, проте виключається ведення наземних військових операцій.

Заступник міністра закордонних справ Лівії Халед КАЇМ назвав резолюцію Ради Безпеки ООН ”загрозою єдності країни”. Прийнята резолюція, за його словами, ”закликає лівійців вбивати один одного”.

Заступник керівника МЗС Лівії також висловив окрему подяку п`яти країнам, які утрималися при голосуванні з резолюції. До країн, які утрималися, ввійшли Росія, Китай, Німеччина, Індія й Бразилія. На підтримку резолюції, з-поміж інших, проголосували США, Велика Британія і Франція.