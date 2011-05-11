Грищенко обіцяє під час головування в Раді Європи пріділити увагу питанням міграції

Стамбул. 11 травня. УНІАН. Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО обіцяє під час головування в Раді Європи приділити серйозну увагу політиці міграції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Стамбулі після завершення 121 засідання Ради міністрів, на якому Туреччина офіційно передала Україні головування.

«Українське головування приділятиме серйозну увагу цьому питанню», - сказав К.ГРИЩЕНКО.

Український міністр зазначив, що ввечері 10 травня під час вечері міністри закордонних справ країн Ради Європи почали обговорення доповіді, підготовленої на прохання генерального секретаря організації групою видатних політиків.

«Це обговорення продемонструвало, що є загальна підтримка підходу, визначеного групою, але з іншого боку є певні елементи, які потребують уточнення в рамках ситуації в окремих країнах», - сказав К.ГРИЩЕНКО.

«Очевидно, якщо ми повинні поважати культуру та різномаїття, ми також повинні поважати певні відмінності, в тому числі історичні», - додав він.

При цьому К.ГРИЩЕНКО наголосив, що в цілому підхід до політики міграції має здійснюватися відповідно до основних прав людини та з повагою людської гідності.