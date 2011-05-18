Україна сподівається розпочати експорт м`яса птиці до ЄС

Київ. 18 травня. УНІАН. Україна сподівається цього року розпочати експорт м`яса птиці до Європейського союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві голова Державної ветеринарної і фітосанітарної служби України Іван БІСЮК.

«Якщо говорити про м`ясо птиці, ми глибоко переконані, що цього року товаровиробники і переробники української птиці мають реальні шанси потрапити на європейський ринок», - сказав І.БІСЮК.

За його словами, за результатами останньої інспекції, яка проводилася Генеральним директоратом Єврокомісії з охорони здоров`я і захисту прав споживачів Євросоюзу (САНКО), ветеринарна служба одержала попередні позитивні висновки, «трохи зауважень, які ми вже виправили». «Ми сьогодні чекаємо їхнього фінального звіту, в якому, ми сподіваємося на те, буде надане право українському компетентному органу, в даному випадку Державній ветеринарній і фітосанітарній службі, присвоювати європейські номери нашим птахопереробним підприємствам», - сказав І.БІСЮК.