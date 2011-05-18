Росія обіцяє не зупиняти ”Південний потік”

Берлін. 18 травня. УНІАН. Імплементація Третього енергетичного пакета ЄС ускладнить, але не зупинить реалізацію проекту «Південний потік».

Як передає кореспондент УНІАН, про це віце-спікер Держдуми Росії, Президент російського газового товариства Валерій ЯЗЄВ заявив на прес-конференції в Берліні.

«Третій пакет не заважає будівництву «Південного потоку», хоча ускладнить його діяльність, особливо тим країнам, які підтримують цей проект», - сказав В.ЯЗЄВ.

Він зазначив, що дуже важливо, щоб «Південний потік» одержав статус трансєвропейського, як «Набукко» і «Північний потік».

За його словами, зараз роботи щодо «Південному потоку» йдуть за графіком і будуть завершені в 2015 році.

В.ЯЗЄВ також відзначив, що Третій енергопакет діє з 3-го березня цього року і його імплементація продовжується в національні законодавства.

За його словами, в цілому ця ініціатива може призвести до послаблення безпеки Європи, і російські експерти виступають за її коригування.

Довідка УНІАН. «Третій енергетичний пакет», запропонований Єврокомісією ще в 2007 році, описує нові правила гри на європейському газовому ринку. Документ, зокрема, передбачає, що компанії-продавці газу і електрики не повинні володіти транспортними мережами, оскільки це призводить до штучного підвищення цін.

Окремо в документі прописано, що ці правила мають застосовуватися не лише до європейських компаній, а й до фірм із третіх країн, що працюють в ЄС. У ”Третьому енергетичному пакеті” зазначається, що влада кожної європейської країни може відмовити компанії у праві входження на її внутрішній ринок у двох випадках: якщо компанія не відповідає вимогам розподілу видобутку і транспорту або якщо її поява на ринку може загрожувати енергобезпеці членів ЄС.

«Південний потік» – система газопроводів, яка має з`єднати Росію і країни Південної і Центральної Європи. Магістральний газопровід пройде дном Чорного моря з міста Новоросійська (Росія) до міста Варна (Болгарія). Передбачається, що далі «Південний потік» розгалужуватиметься: одна магістраль пройде через Грецію на південь Італії, друга – через Сербію і Угорщину до Австрії.

Загальна протяжність чорноморської ділянки – близько 900 км, максимальна глибина – більш як 2000 м, проектна потужність – 63 млрд. кубометрів газу на рік. Передбачуваний початок поставок – 2015 рік.