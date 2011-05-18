Росія обіцяє не зупиняти ”Південний потік”
І хоче добитися для нього статусу від ЄС
Берлін. 18 травня. УНІАН. Імплементація Третього енергетичного пакета ЄС ускладнить, але не зупинить реалізацію проекту «Південний потік».
Як передає кореспондент УНІАН, про це віце-спікер Держдуми Росії, Президент російського газового товариства Валерій ЯЗЄВ заявив на прес-конференції в Берліні.
«Третій пакет не заважає будівництву «Південного потоку», хоча ускладнить його діяльність, особливо тим країнам, які підтримують цей проект», - сказав В.ЯЗЄВ.
Він зазначив, що дуже важливо, щоб «Південний потік» одержав статус трансєвропейського, як «Набукко» і «Північний потік».
За його словами, зараз роботи щодо «Південному потоку» йдуть за графіком і будуть завершені в 2015 році.
В.ЯЗЄВ також відзначив, що Третій енергопакет діє з 3-го березня цього року і його імплементація продовжується в національні законодавства.
За його словами, в цілому ця ініціатива може призвести до послаблення безпеки Європи, і російські експерти виступають за її коригування.
Довідка УНІАН. «Третій енергетичний пакет», запропонований Єврокомісією ще в 2007 році, описує нові правила гри на європейському газовому ринку. Документ, зокрема, передбачає, що компанії-продавці газу і електрики не повинні володіти транспортними мережами, оскільки це призводить до штучного підвищення цін.
Окремо в документі прописано, що ці правила мають застосовуватися не лише до європейських компаній, а й до фірм із третіх країн, що працюють в ЄС. У ”Третьому енергетичному пакеті” зазначається, що влада кожної європейської країни може відмовити компанії у праві входження на її внутрішній ринок у двох випадках: якщо компанія не відповідає вимогам розподілу видобутку і транспорту або якщо її поява на ринку може загрожувати енергобезпеці членів ЄС.
«Південний потік» – система газопроводів, яка має з`єднати Росію і країни Південної і Центральної Європи. Магістральний газопровід пройде дном Чорного моря з міста Новоросійська (Росія) до міста Варна (Болгарія). Передбачається, що далі «Південний потік» розгалужуватиметься: одна магістраль пройде через Грецію на південь Італії, друга – через Сербію і Угорщину до Австрії.
Загальна протяжність чорноморської ділянки – близько 900 км, максимальна глибина – більш як 2000 м, проектна потужність – 63 млрд. кубометрів газу на рік. Передбачуваний початок поставок – 2015 рік.