Євродепутат: події навколо Тимошенко підтвердили првильність резолюції ЄП
В країні - вибіркове правосуддя
Брюссель. 22 червня. УНІАН. Депутат Європарламенту Леонідас ДОНСКІС (група ліберальних партій, Литва) вважає, що події навколо лідера партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО продемонстрували правильність резолюції Європарламенту.
Про це він заявив власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі, коментуючи рішення Генеральної прокуратури України не надавати дозволу Ю.ТИМОШЕНКО відвідати Страсбург і Брюссель цього тижня.
«Це рішення ще раз демонструє, що реакція Європейського парламенту резолюцією на ситуацію в Україні була належною і правильною, оскільки в країні спостерігається вибіркове правосуддя», - заявив Л.ДОНСКІС.
Як повідомляв УНІАН, 17 червня Генеральна прокуратура заборонила Ю.ТИМОШЕНКО здійснити робочі поїздки до Чернігівської і Миколаївської областей, а також до Страсбургу і Брюсселю.
У Страсбурзі Ю.ТИМОШЕНКО планувала зустрітися з Президентом Парламентської Асамблеї Ради Європи Мевлутом ЧАВУШОГЛУ, а у Брюсселі – з Президентом Європарламенту Єжи БУЗЕКОМ, а також мала намір взяти участь у саміті Європейської народної партії.
9 червня Європарламент схвалив резолюцію, в якій висловив стурбованість вибірковим переслідуванням опозиції в Україні.