Депутат ЄП Мирський: парламент може підказати, як наблизитися до скасування віз

Брюссель. 22 червня. УНІАН. Депутат Європарламенту, один із співорганізаторів групи «Друзів України» Олександр МИРСЬКИЙ (група Прогресивного альянсу соціалістів і демократів, Латвія) заявляє про готовність «підказати Україні, як виконати вимоги ЄС для спрощення віз».

Про це він заявив у коментарі власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі.

«Є Єврокомісія, є Європейська рада, Європарламент, які дали Україні ті завдання, які потрібно виконати. Ми можемо лише підказати, як їх виконати. Ми можемо, якщо хтось, припустимо, знайдеться якийсь нечесний чиновник або людина, яка фізично не любить Україну і вставляє палиці в колеса. Ми можемо її знайти. Ось ці завдання ми можемо виконати», - сказав депутат.

Зазначивши, що багато що залежатиме від виконання Україною Плану дій з лібералізації візового режиму, О.МИРСЬКИЙ також додав, що депутати Європарламенту можуть допомогти Україні в переконанні колег у тому, що українці не представляють небезпеки для громадян ЄС, особливо після подій в Африці та напливу іммігрантів, що стався слідом, до ЄС.

«У зв`язку з цим ми завжди говоримо, що українці – вони європейці. Вони дуже люблять свою Батьківщину, і нам не загрожує, що мільйони українців приїдуть до Європи, сядуть на соціальну допомогу, на голову європейцям. Це не так. Українці - працелюбний, дуже чуйний, добрий і світлий народ, я маю на увазі жителів України всіх національностей», - сказав євродепутат.