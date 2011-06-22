Люксембург - найбагатша країна Європи

Київ. 22 червня. УНІАН. Найбагатшою країною Євросоюзу є Люксембург. Такі дані дослідження, оприлюдненого у вівторок, 21 червня, агентством Eurostat.

Показник рівня життя (ВВП на душу населення за паритетом купівельної спроможності) громадян Люксембурга у 2010 році перебуває на рівні 283 пунктів від середнього значення для 27 країн ЄС, взятого за 100 пунктів. Рівень життя у Нідерландах, згідно з дослідженням, приблизно на третину вищий, ніж у середньому в ЄС (134 пунктів). Третій рядок посідає Данія з результатом 125 пунктів. До п`ятірки лідерів увійшли Ірландія і Австрія, у яких також по 125 пунктів. Найгірші результати мають Румунія (45 пунктів) і Болгарія (43 пункти).

Успіх Люксембурга, який не перший рік очолює рейтинг країн ЄС за рівнем життя, експерти пояснюють частково трудовою міграцією з сусідніх країн: громадяни Франції, Німеччини і Бельгії, які працюють у Люксембурзі і платять відрахування до казни цієї країни, не враховуються при підрахунку ВВП на душу населення.

Для 17 країн єврозони середній показник рівня життя становить 108 пунктів. Для порівняння, у США (за даними за 2009 рік) значення цього показника становить 146 пунктів, повідомляє Reuters.