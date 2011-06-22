У Фінляндії обрано прем`єр-міністра

Київ. 22 червня. УНІАН. Парламент Фінляндії у середу, 22 червня, проголосував за кандидатуру прем`єр-міністра країни. Як повідомляє фінська телерадіомовна компанія YLE, головою уряду став колишній міністр фінансів Юркі КАТАЙНЕН (Jyrki Katainen).

Прем’єр-міністра було обрано через більш як два місяці після парламентських виборів. Як повідомляє Agence France-Presse, для Фінляндії цей термін є рекордним.

Переможцем на виборах, що пройшли 17 квітня, стала Коаліційна партія, яку очолює Ю.КАТАЙНЕН. Разом з нею до коаліції також увійдуть Соціал-демократична партія, Союз лівих сил, ”Зелені”, Шведська народна партія, а також Християнські демократи. Водночас націоналістична партія ”Істинні фіни” від участі в уряді відмовилася.

У середу кандидатуру В.КАТАЙНЕНА на посту прем`єр-міністр затвердить Президент Фінляндії Тар’я ХАЛОНЕН, повідомляє Лента.ру.