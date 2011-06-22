Україна поки не передала Венеціанській комісії проект закону про вибори

Страсбург. 20 червня. УНІАН. Україна поки не передала Венеціанській комісії проект закону про парламентські вибори.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив у Страсбурзі секретар Венеціанської комісії Томас МАРКЕРТ.

“Ми поки не отримали цього законопроекту, хоча Україна обіцяла передати його у п’ятницю. Сподіваємося, що отримаємо його найближчими днями”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 9 червня міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ пообіцяв передати проект закону про вибори до Венеціанської комісії протягом одного тижня.