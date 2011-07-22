Країни єврозони нададуть Греції додатково 159 млрд. євро допомоги

Брюссель. 22 липня. УНІАН. Лідери країн-членів зони євро вирішили надати Греції додатково 159 млрд. євро допомоги.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, відповідне рішення було прийнято на саміті глав держав - членів зони євро увечері 21 липня.

«Ми досягли угоди за новою програмою допомоги для того, аби повністю закрити фінансові розриви, яка фінансуватиметься водночас ЄС і Міжнародним валютним фондом», - заявив на прес-конференції після закінчення саміту Президент Європейської Ради Герман Ван РОМПОЙ.

Згідно з фінальною заявою саміту, 50 млрд. євро допомоги нададуть приватні інвестори, 109 млрд. євро – країни - члени Європейського Союзу і МВФ.

«Фінансовий сектор визначив своє бажання підтримати Грецію на добровільній основі», - наголошується в заяві.

При цьому, частина кредитів буде видана Греції не на звичні 7,5 року, а на 30 років під 3,5% річних.