Депутат ЄП Северін: вирок Тимошенко негативно вплине на відносини з ЄС

Брюссель. 11 жовтня. УНІАН. Депутат Європейського парламенту Адріан СЕВЕРІН (група Прогресивного Альянсу соціалістів та демократів, Румунія) вважає, що вирок колишньому прем’єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО негативно вплине на відносини Україна-ЄС.

Таку думку він висловив сьогодні у розмові з власним кореспондентом УНІАН в Брюсселі.

“Я дійсно чую певні заяви під час сьогоднішніх дебатів тут (зустріч представників Комітету з питань закордонних справ Європарламенту з міністром закордонних справ України Костянтином ГРИЩЕНКОМ – УНІАН), я би сказав, що вплив рішення суду буде негативний на відносини між Україною та ЄС”, - сказав євродепутат.

Разом з тим він зазначив, що як людина, яка вірить у принципи і в заяви про неупередженість українського суду, то чесність судового процесу слід було б доводити в Європейському суді з прав людини, який має відповідну компетенцію.

При цьому А.СЕВЕРІН висловив переконання в тому, що політики мали б займатися стратегічними питаннями, а судді – виносити вироки.

“І я думаю, що краща робота, яку ми можемо зробити, – це рухатися в напрямку стратегічної Угоди про асоціацію з Україною і в рамках цього створити спільний інструмент чи механізм для реформ судової системи в Україні. Я думаю, що ми маємо подумати, як перетворити цю неприємну подію на можливість для нас бути ближчими і для створення кращої судової системи в Україні. Це – робота політиків покращувати систему”, - підкреслив депутат Європарламенту.