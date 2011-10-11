Україна вироком Тимошенко зрадила своїх друзів в ЄС

Варшава. 11 жовтня. УНІАН. Українська влада сьогоднішнім вироком екс-главі уряду Юлії ТИМОШЕНКО зрадила та осміяла своїх друзів в Європейському Союзі та засвідчила, що не заслуговує на перспективу членства в ЄС.

Про це сьогодні в Брюсселі на засіданні Комітету з питань закордонних справ Європейського парламенту заявив депутат від Польщі Яцек САРЮШ-ВОЛЬСКИЙ, якого цитує РАР.

Депутат, котрий очолює делегацію депутатів польської партії влади „Громадянська платформа” та її партнера з урядової коаліції „Польської селянської партії”, назвав скандальним засудження Ю.ТИМОШЕНКО до семи років тюремного ув’язнення.

„Сьогоднішня Україна зрадила та осміяла своїх друзів в Євросоюзі”, - сказав депутат, звертаючись до міністра закордонних справ України Костянтина ГРИЩЕНКА, який брав участь в засіданні Комітету.

„Європейські прагнення України вимагають спільних цінностей, а сьогодні стверджуємо, що нинішня Україна та її влада мають інші цінності, які не кваліфікують Україну до європейської перспективи ... Сьогоднішня Україна не заслуговує на згадку про членство в жодному європейському документі”, - заявив Я.САРЮШ-ВОЛЬСКИЙ.

Депутат назвав „нещирою та лицемірною” нинішню українську політику, закликавши К.ГРИЩЕНКА не розказувати „про незалежність українського суду”.

„Якщо Україна не зміниться, то краще хай одразу вступає до Євразійського союзу”, - заявив Я.САРЮШ-ВОЛЬСКИЙ.

Водночас євродепутат закликав завершити переговори з Україною про асоціацію. „Переговори треба завершити, а договір парафувати в грудні під час польського головування в ЄС. Пізніше треба відмовити в ратифікації, якщо в Україні не станеться змін. Аби Україна знала, що втрачає”, - сказав він.