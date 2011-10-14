ЄС: нова справа Тимошенко може свідчити про вибірковість правосуддя

Брюссель. 14 грудня. УНІАН. Європейський Союз взяв до уваги нову справу, порушену Службою безпеки України проти колишнього прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомила речник Верховного представника ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Кетрані ЕШТОН Майя КОЩАНЧИЧ.

“Ми взяли до уваги рішення Головного слідчого управління Служби безпеки України порушити кримінальну справу проти Ю.ТИМОШЕНКО та Павла ЛАЗАРЕНКА за заборгованість “Єдиних енергетичних систем України”, що, за обвинуваченнями, була перекладена на Кабінет Міністрів України. Ми чекаємо на додаткові деталі”, - зазначається в коментарі.

М.КОЩАНЧИЧ зазначила, що початок нової кримінальної справи лише за кілька днів після вердикту Печерського районного суду Києва, винесеного Ю.ТИМОШЕНКО в рамках процесу, який “не відповідав міжнародним стандартам щодо чесності, прозорості та незалежності судового процесу”, є індикатором вибіркового використання правосуддя в політично вмотивованих переслідуваннях лідерів опозиції.

“Ми не ставимо під питання право на початок кримінального розслідування, або передачі під суд видатних осіб України. Наша стурбованість не про політиків, вона про сутність переслідування та проведення судового процесу”, - заявила речник Верховного представника ЄС.

Вона також наголосила, що ЄС уважно стежитиме за новою справою проти Ю.ТИМОШЕНКО і продовжить наполягати на потребі забезпечити юридичний процес відповідно до міжнародних стандартів.

“Як нещодавно було заявлено Верховним представником К.ЕШТОН, те, як українська влада в цілому поважатиме універсальні цінності та верховенство права, і, зокрема, як проводитимуться кримінальні справи проти членів колишнього уряду, містить ризик глибоких ускладнень для двосторонніх відносин Україна-ЄС, включаючи укладення угоди про асоціацію, наш політичний діалог та більш тісну співпрацю”, - підкреслила М.КОЩАНЧИЧ.