Чоловік Тимошенко попросив притулку в Чехії

Київ. 6 січня. УНІАН. Чоловік колишнього прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО Олександр ТИМОШЕНКО попросив політичного притулку у Чехії.

Про це пише сьогодні чеська газета Pravo з посиланням на інформацію Міністерства закордонних справ Чехії.

Газета відзначає, що звернення про отримання притулку О.ТИМОШЕНКО подав наприкінці 2011 року.