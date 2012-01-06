Чоловік Тимошенко попросив притулку в Чехії
10:09, 06 січня 2012Новини ЄС
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Повідомляють чеські ЗМІ
Київ. 6 січня. УНІАН. Чоловік колишнього прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО Олександр ТИМОШЕНКО попросив політичного притулку у Чехії.
Про це пише сьогодні чеська газета Pravo з посиланням на інформацію Міністерства закордонних справ Чехії.
Газета відзначає, що звернення про отримання притулку О.ТИМОШЕНКО подав наприкінці 2011 року.
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