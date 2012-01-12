ЄС планує розширити санкції проти Білорусі

Брюссель. 12 січня. УНІАН. Європейський Союз планує найближчим часом розширити санкції проти Білорусі.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це сьогодні на засіданні Комітету з питань закордонних справ Європарламенту заявив директор з питань Росії, Східного партнерства, Центральної Азії, регіональної співпраці та ОБСЄ Гуннар ВІГАНД.

“Я сподіваюсь, що ми можемо швидко досягти згоди з країнами-членами щодо цього в найближчі тижні”, - сказав він.

За словами дипломата, ЄС, зокрема, розглядає можливість доповнити перелік осіб, яким заборонено в’їзд в ЄС і чиї активи в ЄС будуть заморожені, 135-ма додатковими прізвищами.

Крім того, як стало відомо УНІАН в дипломатичних джерел, розглядається можливість розширення переліку білоруських підприємств, чиї активи будуть заморожені, і операції з якими будуть заборонені.

“Буде одне чи кілька нових підприємств”, - сказав співрозмовник агентства.

За словами джерела в дипломатичних колах, також планується змінити критерії запровадження санкцій та розширення переліків.

“Якщо раніше це було пов’язано виключно з подіями після 19 грудня 2010 року (коли відбулися вибори Президента Білорусі, після яких в країні відбулися масові репресії – УНІАН), то тепер, це буде проти всіх тих, хто утискає правозахисників, журналістів, представників громадянського суспільства”, - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, рішення щодо розширення санкцій може бути схвалено вже на засіданні Ради закордонних справ ЄС 23 січня.

Як повідомляв УНІАН, після президентських виборів в Білорусі 19 грудня та репресій, що відбулися потому, ЄС запровадив санкції проти режиму Президента Олександра ЛУКАШЕНКА. На сьогодні 192 білорусам заборонено в`їзд до ЄС і три білоруські компанії мають заморожені активи в ЄС.