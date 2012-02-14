Литвин хоче від Європи конкретної допомоги в газових переговорах

Люксембург. 4 лютого. УНІАН. Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що якщо Європа хоче допомогти Україні в газових переговорах, вона має демонструвати не лише наміри, а й конкретні дії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР заявив українським журналістам після зустрічі з великим герцогом люксембурзьким АНРІ.

«Будь-яка допомога є корисною, якщо є таке бажання допомогти. Але ми вже відчули, як допомагає європейське співтовариство», - сказав В.ЛИТВИН, відповідаючи на прохання УНІАН, прокоментувати неодноразово озвучений комісаром ЄС з питань енергетики Гунтером ЕТТІНГЕРОМ намір допомогти Україні в переговорах з Росією по газу. Спікер українського парламенту зазначив, що не зважаючи на те, що Україна є членом Енергетичного співтовариства, її ніхто з європейських колег не запитував при прийнятті рішення про будівництво обхідних газопроводів. «Тому сподіваюсь, що крім намірів будуть продемонстровані конкретні дії», - підкреслив В.ЛИТВИН.

Як повідомляв УНІАН, Україна 1 лютого 2011 року набула повноправного членства в Енергетичному співтоваристві.

У рамках членства в Енергетичному співтоваристві Україна має підвищувати ефективність функціонування внутрішніх ринків, перш за все, ринків електроенергії та газу шляхом впровадження відповідного законодавства Євросоюзу.

Зараз Київ і Москва ведуть переговори про перегляд газових контрактів, підписаних на початку 2009 року, з метою зменшення ціни російського газу. Водночас, результатів під час переговорів досягти поки не вдалося.

13 січня ц.р. в ході телефонної розмови з міністром енергетики України Юрієм БОЙКОМ комісар ЄС з питань енергетики Гунтер ЕТТІНГЕР наголосив, що Україна, укладаючи будь-які нові угоди з Росією в галузі енергетики, має поважати свої зобов’язання, взяті при приєднанні до угоди про Енергетичне співтовариство.

Комісар ЄС зазначив, що разом з українським міністром вони узгодили спільну стратегію подальшої інтеграції українського енергетичного ринку в ЄС і негайно планують розпочати роботу над її реалізацією. При цьому Г.ЕТТІНГЕР пообіцяв залишатися у контакті з Ю.БОЙКОМ щодо розвитку переговорного процесу з Росією про постачання газу.