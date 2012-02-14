Грищенко хоче, щоб до Єдиної Європи увійшов весь пострадянський простір

Нижній Новгород. 14 лютого. УНІАН. Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО вважає, що «Єдина Європа» не стане реальністю, поки не інтегрує пострадянський простір.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це К.ГРИЩЕНКО сказав сьогодні в своєму вступі перед студентами Нижегородського державного лінгвістичного університету ім. М.Добролюбова.

«Зіткнувшись з реаліями нових часів, ЄС починає усвідомлювати, що «Єдина Європа» не стане реальністю, поки так чи інакше не інтегрує так званий пострадянський простір», - вважає К.ГРИЩЕНКО.

При цьому, за його словами, цей простір доходить розуміння, що демократія, ефективна ринкова економіка і рішуче оновлення держапарату за європейським зразком – це ключ до вирішення його основних проблем.

«У нас це називається європеїзацією. У вас – модернізацією. Вважаю, ці дві мети насправді ближче, ніж прийнято вважати», - сказав він.

На думку К.ГРИЩЕНКА, Схід і Захід Європи не на словах, а на ділі починають шукати ті ключові точки зіткнення, які можуть зібрати континент воєдино.

«Так вийшло, що політично, ідеологічно і географічно наші країни опинилися в самому ядрі цього процесу. Росія – як ключовий глобальний гравець і один з європейських «флангів». Україна – як унікальна європейська країна, котра втілює в собі Схід і Захід, може стати основою їх нового балансу», - зазначив глава МЗС України.

На його думку, невірно вважати, що нова, позитивна тональність українсько-російського діалогу – це лише ситуативний наслідок змін в українських верхах. «Насправді її слід розглядати в ширшому контексті давно назрілого перегляду принципів взаємин Схід-Захід на міжнародній арені», - сказав міністр.

«Незважаючи на політичні фанфари недавніх хвиль розширення ЄС, вершителі європейських доль не можуть не розуміти: поки Європа розділена на ЄС і не-ЄС, вона слабка», - вважає К.ГРИЩЕНКО.