Польща в 2011 році не впустила 22 тис. іноземців

Варшава. 14 лютого. УНІАН. Польська прикордонна служба минулого року не впустила в країну близько 22 тис. іноземців, майже половина з яких у пунктах пропуску на кордоні з Україною.

За даними прикордонників, переданими УНІАН, кількість усіх відмов в`їзду іноземцям до 2010 року зменшилася на 7%, а на польсько-українському кордоні - на 8%.

Прикордонна служба Польщі назвала найчастішими причинами заборони в`їзду в країну в 2011 році відсутність діючих віз або відповідних ”карт перебування” (9,5 тис. випадків), документів, що підтверджують мету поїздки й умови перебування в Польщі (майже 6 тис.) і недостатню кількість грошей (3,5 тис.).

За даними прикордонників, за останні чотири роки після вступу Польщі до Шенгенської зони найбільше відмов в`їзду в країну іноземцям було зафіксовано в 2009 році - 26,9 тис., а найменше роком раніше - 16,8 тис.

На кордоні з Україною максимальні й мінімальні кількості відмов також були зафіксовані в 2009 і 2008 роках: 12,7 і 9,5 тис., відповідно.

Минулого року польські прикордонники не впустили в країну близько 9,4 тис. іноземців на кордоні з Білоруссю, менше тисячі на польсько-російському кордоні й менше 900 іноземців у пунктах пропуску в аеропортах.

Як повідомляв УНІАН, минулого року пасажиропотік на кордоні України з Польщею зріс на 7% до майже 14 млн. перетинів, що становило понад 40% усього пасажиропотоку в усіх польських прикордонних пунктах пропуску.

Польські консульства в Україні в 2011 році збільшили видачу віз українцям на 26% до понад 570 тис.

Польсько-український кордон є найбільшим східним кордоном 38-мільйонної Польщі, яка входить до Євросоюзу й Шенгенської зони.