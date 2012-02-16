Рішення про допомогу Греції схвалять 20 лютого?

Брюссель. 16 лютого. УНІАН. Президент Єврогрупи Жан-Клод ЮНКЕР переконаний у можливості схвалити рішення щодо допомоги Греції 20 лютого.

Про це йдеться в його заяві, текст якої передано УНІАН.

“Я переконаний, що Єврогрупа зможе схвалити всі необхідні рішення в понеділок, 20 лютого”, - зазначається в заяві.

Президент Єврогрупи зазначив, що 15 лютого провів телефонну конференцію з міністрами фінансів країн-членів зони євро з цього питання.

Він також звернув увагу на те, що лідери політичних партій Греції надали чіткі гарантії виконання умов, висунутих до країни в рамках надання їй другої програми допомоги. Крім того, зараз, за словами Ж.-К.ЮНКЕРА завершується робота з визначення можливих джерел економії додатково 325 млн. євро видатків бюджету Греції.

“Додаткові роздуми потрібні для визначення специфічних механізмів з посилення нагляду за реалізацією програми та забезпечення пріоритетності обслуговування боргів”, - наголосив Ж.-К.ЮНКЕР.

Як повідомляв УНІАН, 9 лютого міністри фінансів країн зони євро вирішили надати Греції 6 днів для вирішення найбільш складних питань щодо забезпечення виконання умов надання другої програми допомоги країні. Разом з тим, станом на вівторок, 14 лютого, низка питань так і залишалась невирішеною, зокрема, не було надано чітких гарантій політичними партіями країни щодо готовності виконувати умови надання допомоги Греції. У зв’язку з цим Президент Єврогрупи вирішив перенести її засідання з 15 на 20 лютого.