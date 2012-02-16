Українську владу закликають не втрачати можливостей, які дає угода про асоціацію з ЄС

Брюссель. 16 лютого. УНІАН. Комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефан ФЮЛЕ та голова Комітету з питань закордонних справ Європарламенту Ельмар БРОК закликають українську владу не втрачати можливостей, які надає угода про асоціацію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у їхній спільній заяві, текст якої передано УНІАН.

У документі, зокрема, зазначається, що угода про асоціацію, переговори про яку були нещодавно завершені, забезпечить тісні та міцні відносини між ЄС та Україною, що базуватимуться на спільних цінностях. При цьому, зазначають С.ФЮЛЕ та Е.БРОК, реалізація цієї угоди стане вирішальним кроком на шляху прогресу України до модернізації та процвітання, а також поглиблення відносин між Україною та ЄС.

“Разом з тим, останні політичні події в Україні піднімають серйозні питання щодо бажання української влади поважати зобов’язання, закріплені в угоді, особливо в області верховенства права та поваги до політичного плюралізму”, - написано в заяві.

“Тому ми закликаємо українську владу забезпечити повну реалізацію можливостей, створених угодою про асоціацію, та виконання необхідних політичних умов для швидкого підписання та ратифікації угоди”, - підкреслюють С.ФЮЛЕ та Е.БРОК.

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня на саміті Україна-ЄС в Києві сторони заявили про завершення переговорів про угоду про асоціацію між Україною та ЄС. Разом з тим, підписання та ратифікація угоди залишаються під питанням, через політично вмотивовані переслідування в Україні представників опозиції та членів колишнього уряду.