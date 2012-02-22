Суд визначить чи відповідає угода з протидії контрафакту стандартам ЄС

Брюссель. 22 лютого. УНІАН. Єврокомісія попросить Європейський суд в Люксембурзі визначити, чи відповідає міжнародна торговельна угода проти контрафакту законодавству ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив сьогодні комісар ЄС з питань торгівлі Карел Де ГУХТ.

“Ми плануємо попросити Європейський суд оцінити, чи є торговельна угода проти контрафакту несумісною – в будь-якому пункті – з фундаментальними правами та свободами ЄС, такими як право на висловлювання та інформацію, чи захист персональних даних, та право на власність у випадку інтелектуальної власності”, - сказав комісар.

К.Де ГУХТ зазначив, що угода вже була передана Єврокомісією національним парламентам та Європарламенту на ратифікацію. Разом з тим, за його словами, останнім часом в Європі посилилися дебати щодо цієї угоди і її впливу, зокрема, на свободу Інтернету.

“Тому я вважаю, що подання угоди на розгляд Європейського суду є необхідним кроком. Дебати мають базуватися на фактах, а не на неправильній інформації чи чутках, які домінують останніми тижнями на блогах та соціальних медіа-сайтах”, - підкреслив К.Де ГУХТ.

Він також наголосив на тому, що міжнародна угоди проти контрафакту має на меті посилити міжнародні стандарти захисту прав на інтелектуальну власність. При цьому, на переконання комісара, нова угода нічого не змінить в правилах, які вже існують в ЄС, однак може допомогти європейським компаніям у захисті інтелектуальних прав в третіх країнах, які приєднаються до цього документу.

“Дозвольте мені бути чітким. Угода проти контрафакту нічого не змінить в тому, як ми користуємося Інтернетом та соціальними вебсайтами сьогодні, оскільки вона не запроваджує нових правил. Угода лише допомагає посилити те, що вже є в законі сьогодні. Угода не спрямована на цензурування веб-сайтів чи їх закриття, угода не стане перешкодою свободі Інтернету чи свободі слова”, - сказав К.Де ГУХТ.

Міжнародна торговельна угода проти контрафакту має допомогти країнам-учасницям спільно протидіяти порушенням прав інтелектуальної власності.

На сьогодні угоду підписали країни-члени ЄС, Австралія, Канада, Японія, Корея, Мексика, Марокко, Нова Зеландія, Сінгапур, Швейцарія та США.