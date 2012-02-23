В Раді Європи закликають Україну реформувати кримінальну юстицію

Брюссель. 23 лютого. УНІАН. Комісар Ради Європи з прав людини Томас ХАММАРБЕРГ закликає Україну реформувати кримінальну юстицію.

Про це йдеться у його доповіді за підсумками візиту до України 19-26 листопада 2011 року, оприлюдненій сьогодні.

“Комісар закликає владу здійснити рішучі кроки для реформування кримінальної юстиції з метою запровадження більш гуманного та орієнтованого на гуманітарні права підходу, зі спеціальним наголосом на створенні альтернативи ув’язненню і радикальному зменшення попереднього затримання”, - написано в доповіді.

“Право на чесний процес, включаючи принцип рівності сторін, потреба забезпечити змагальність процедури та повагу до презумпції невинності, а також незалежність та неупередженість судів є принципи, що добре зарекомендували себе в розгляді справ Європейським судом з прав людини. З точки зору комісара, захист цих прав мав би стати центральним в зусиллях з судової реформи в Україні”, - продовжує Т.ХАММАРБЕРГ.

Комісар зазначив, що незбалансованість між захистом та прокуратурою все ще дуже помітна в кримінальній юстиції в Україні. У зв’язку з цим він закликав розв’язати це питання в новому Кримінально-процесуальному кодексі.

Крім того, на думку комісара, створена в Україні група з реформування прокуратури та адвокатури має врахувати рекомендації Венеціанської комісії при підготовці проектів законодавства.

Т.ХАММАРБЕРГ висловив стурбованість повідомленнями про утиски, неправомірні переслідування та інші форми тиску на адвокатів.

“Такий тиск суттєво послабляє права захисту і попереджає адвокатів від ефективного слугування юстиції. В цьому контексті Комісар бажає підкреслити, що адвокатам має бути дозволено діяти без перешкод та у повній конфіденційності при наданні юридичної допомоги їхнім клієнтам”, - написано у документі.