В Раді Європи закликають Україну не зловживати поперднім ув`язненням

Брюссель. 23 лютого. УНІАН. Комісар Ради Європи з прав людини Томас ХАММАРБЕРГ закликає владу України не зловживати попереднім затриманням обвинувачених.

Про це йдеться у його доповіді за підсумками візиту до України 19-26 листопада 2011 року, оприлюдненій сьогодні.

“Комісар стурбований надмірним попереднім затримання перед чи під час судових процесів. Він закликає владу України забезпечити використання попереднього ув’язнення лише як останнього засобу, що має бути відображено в букві та дусі закону”, - написано в доповіді.

Комісар вважає за необхідне закликати суддів та прокурорів використовувати альтернативні попереджувальні засоби замість затримання, для ого, на думку комісара, необхідно провести належні тренінги.

“Рішення щодо попереднього ув’язнення чи продовження його терміну повинно бути відповідно обґрунтованим на базі конкретних обставин кожної індивідуальної справи”, - наголошує Т.ХАММАРБЕРГ.

Комісар також закликав владу України забезпечити ув’язнених, які потребують госпіталізації належними медичними умовами.

“Особи, що перебувають в попередньому ув’язненні повинні мати право просити про консультації з їхнім власним лікарем чи будь-яким іншим лікарем за їх власні кошти. За необхідності, існуючі правила потрібно переглянути та змінити відповідним чином. Більш загально, принцип рівності медичного забезпечення має застосовуватися в контексті ув’язненні, тобто, охорона здоров’я в закладах позбавлення волі має застосовуватися в умовах, відповідних до умов, що їх мають громадяни за межами в’язниць”, - написано в доповіді.

Крім того, у доповіді наголошується на необхідності забезпечити вільний та безперешкодний доступ адвокатів до своїх клієнтів, що перебувають в ув’язненні для забезпечення реалізації на практиці права на захист в ході судових процесів.