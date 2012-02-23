Європа не вірить заявам ”Газпрому” про відбір газу Україною

Брюссель. 23 лютого. УНІАН. В Європі не вірять заявам “Газпрому” про несанкціонований відбір газу Україною.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі заявив високопосадовий європейський дипломат, коментуючи заяву голови правління “Газпрому” Олексія МІЛЛЕРА.

“На скільки нам відомо, “Газпром” завчасно попередив європейські компанії про зниження постачань газу через великі морози в Росії”, - сказав співрозмовник агентства.

“В даному випадку, йдеться скоріше про бажання представити себе в гарному світлі, і залишитися в громадській думці надійним постачальником газу”, - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого цього року глава “Газпрому” О.МІЛЛЕР заявив під час зустрічі з Президентом Росії Дмитром МЄДВЄДЄВИМ про те, що в лютому цього року Україна несанкціоновано відбирала російський газ, призначений європейським споживачам.

На початку лютого зменшення постачання російського газу спостерігалося в семи європейських країнах: Польщі, Словаччині, Австрії, Угорщині, Греції, Румунії та Італії.

Австрійська компанія OMV повідомила 3 лютого про те, що “Газпром” попередив її про плановані скорочення в постачаннях газу.