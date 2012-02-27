Народні партії в країнах ОБСЄ стурбовані умовами утримання Тимошенко

Брюссель. 27 лютого. УНІАН. Група народних партій та партій-однодумців в Парламентській Асамблеї (ПА) ОБСЄ стурбована умовами утримання колишнього прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у прес-службі Європейської народної партії.

Згідно з повідомленням, стурбованість було висловлено в рамках зимової сесії ПА ОБСЄ минулого тижня у Відні.

“Група народних партій та партій-однодумців, зокрема, схвалила резолюцію для висловлення стурбованості щодо стану її (Ю.ТИМОШЕНКО – УНІАН) здоров’я та заклику української влади забезпечити найкращу можливу медичну допомогу названою нею (Ю.ТИМОШЕНКО – УНІАН) групою медиків”, - написано в повідомленні.

В резолюції також висловлюється жаль постійним порушенням фундаментальних прав людини в контексті судового процесу проти Ю.ТИМОШЕНКО та відсутністю поваги до правил міжнародного права.

“Україна послаблена однією групою, яка контролює політику та впливає на судову систему”, - зазначається у резолюції.

Група європейських народних партій та партій-однодумців є найбільшою в ПА ОБСЄ, яка об’єднує парламентарів з 56 країн-членів ОБСЄ.