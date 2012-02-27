Сербію готують до членства в ЄС

Брюссель. 27 лютого. УНІАН. Міністри закордонних справ країн-членів ЄС підтримали надання Сербії статусу кандидата в члени Євросоюзу.

Про це заявив сьогодні журналістам міністр закордонних справ Франції Ален ЖЮППЕ.

"Сьогодні досягнуто домовленості, щоб Сербія одержала статус кандидата в члени ЄС", - сказав він.

Остаточно рішення щодо надання Сербії статусу кандидата має бути схвалено 28 лютого на засіданні Ради із загальних справ ЄС та підтверджено – на засіданні Європейської Ради 1-2 березня.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2011 року Єврокомісія рекомендувала надати Сербії статус офіційного кандидата в ЄС. 9 грудня Європейська Рада (саміт голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) визначився, що рішення щодо надання Сербії статусу кандидата може бути схвалено у березні 2012 року.