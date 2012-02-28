Мінськ вислав послів ЄС та Польщі

Мінськ. 28 лютого. УНІАН. Голові представництва Європейського Союзу в Білорусі Майрі МОРА і послу Польщі в Білорусі Лєшеку ШЕРЕПКУ запропоновано виїхати в свої столиці для консультацій, щоб донести своєму керівництву позицію білоруської сторони про неприйнятність тиску і санкцій.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це йдеться в заяві начальника управління інформації – прес-секретаря МЗС Білорусі Андрія САВІНИХ у зв`язку з рішенням Ради ЄС розширити список білоруських чиновників, стосовно яких діють візові обмеження.

До Мінська для консультацій відкликані постійний представник Білорусі при Євросоюзі Андрій ЄВДОЧЕНКО і посол Білорусі в Польщі Віктор ГАЙСЕНОК.

«Рішення Ради ЄС говорить про те, що Євросоюз продовжує слідувати політиці відвертого тиску. Ми неодноразово на всіх рівнях пояснювали безперспективність такої політики у відносинах із Республікою Білорусь», - йдеться в заяві МЗС Білорусі.

У МЗС зазначили, що у відповідь білоруська сторона закриє в`їзд до Білорусі тим особам із країн Євросоюзу, які сприяли введенню обмежувальних заходів.

«У разі продовження тиску на Республіку Білорусь буде вжито й інших заходів для захисту наших інтересів. Ми сподіваємося, що посадовці ЄС і його держав-учасників усвідомлюють шкідливість силового шляху», - підкреслив представник МЗС Білорусі.

А.САВІНИХ зазначив, що пропозиції Білорусі про розвиток діалогу, взаємодії та співробітництва з Європейським Союзом на основі принципів рівноправ`я та взаємної поваги залишаються в силі.

Як повідомляв УНІАН, 27 лютого Рада глав МЗС країн Євросоюзу розширила список нев`їзних білоруських чиновників ще на 21 особу. У списку 19 чиновників судової системи Білорусі й 2 міліцейських чиновника.

Політичне рішення про візові та економічні санкції стосовно Білорусі було ухвалено Радою ЄС 31 січня 2011 року в Брюсселі, коли міністри закордонних справ країн Євросоюзу затвердили список білоруських чиновників, відповідальних за порушення прав людини в ході президентської кампанії 2010 року. Цим особам заборонено відвідувати територію ЄС, а їхні рахунки та майно в країнах ЄС повинні бути заморожені.

Спочатку в списку було 158 імен. Згодом Рада ЄС неодноразово розширювала цей перелік. На сьогоднішній день в`їзд до ЄС заборонено 231 білоруському чиновнику.