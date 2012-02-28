ЄС відкликає своїх послів у Мінську

Брюссель. 28 лютого. УНІАН. Країни-члени ЄС вирішили відкликати послів з Білорусі.

Про це йдеться у заяві Верховного представника ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Кетрін ЕШТОН, текст якої передано УНІАН.

“Після рішення білоруської влади відкликати голову делегації ЄС в Мінську та посла Польщі в Білорусі я, у координації з міністром закордонних справ Радославом СІКОРСЬКІ вирішила, що ми відкличемо для консультацій двох наших послів. Водночас, я скликала зустріч Послів країн-членів ЄС в Брюсселі сьогодні для координації нашої відповіді”, - написано у заяві.

“Для висловлення солідарності та єдності, було вирішено, що Посли країн-членів ЄС в Мінську будуть відкликані для консультацій в їхні столиці. Всі країни-члени також викличуть послів Білорусі до своїх міністерств закордонних справ”, - зазначається у документі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні влада Білорусі запропонувала голові представництва Європейського Союзу в Білорусі Майрі МОРА і послу Польщі в Білорусі Лєшеку ШЕРЕПКУ виїхати в свої столиці для консультацій, щоб донести своєму керівництву позицію білоруської сторони про неприйнятність тиску і санкцій з боку ЄС.