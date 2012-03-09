Президент Європарламенту називаю Україну важливою для ЄС

Брюссель. 9 березня. УНІАН. Президент Європарламенту Мартін ШУЛЬЦ називає відносини з Україною дуже важливими для ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він сказав під час зустрічі з делегацією Національного союзу журналістів України (НСЖУ) на чолі із секретарем НСЖУ Олегом НАЛИВАЙКОМ.

“Глибока та всестороння торговельна угода між ЄС та Україною в рамках угоди про асоціацію є для нас дуже важливим пунктом, як з економічної точки зору, так і зі стратегічної точки зору, і з точки зору постачання енергетичних ресурсів до ЄС”, - сказав він.

“В нашій політиці сусідства Україна грає в регіоні Чорного моря ключову роль, це дійсно стратегічний партнер для ЄС, і таким чином, окрім питань про справи (колишнього прем’єр-міністра – УНІАН) Юлії ТИМОШЕНКО та інші справи, співпраця між нами та України є дуже важливою, і ми маємо дійсно величезні наміри для співпраці між вашою країною та ЄС”, - додав М.ШУЛЬЦ.

При цьому він зазначив, що в Європейському парламенті постійно лунають заклики до представників різних політичних груп посилювати якомога більше співпрацю з депутатами Верховної Ради України.

Президент Європарламенту також висловив сподівання на те, що наступні парламентські вибори в Україні відповідатимуть міжнародним стандартам демократичних виборів.

“Коли ми дивимося на парламентські вибори, ми сподіваємося, що вони будуть відкритими, чесними, вільними, і кращими, ніж в країні-вашому сусіді. Європейський парламент братиме участь в делегації спостерігачів, яка буде спрямована в Україну”, - сказав М.ШУЛЬЦ.

При цьому він висловив сподівання на те, що подальший розвиток ситуації в Україні триватиме в рамках плюралістичної, змішаної президентсько-парламентської демократії.

“В наших очах, це – найкращий шлях для України”, - наголосив він.