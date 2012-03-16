Європа вітає Молдову з Президентом

Брюссель. 16 березня. УНІАН. Європа вітає Молдову з обранням нового Президента країни, яким став Ніколае ТІМОФТІ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Європарламенту, Президент Європарламенту Мартін ШУЛЬЦ направив свої привітання новообраному Президенту Молдови.

“Я щасливий, що народ Молдови, зрештою, має Президента після 2,5-річного інституційного тупику”, - зазначається у заяві Президента Європарламенту, переданій УНІАН.

М.ШУЛЬЦ зазначив, що після подолання інституційних проблем, керівництво Молдови тепер має зосередитися на зусиллях з реалізації амбітного порядку денного європейських реформ.

“Молдова може розраховувати на підтримку Європарламенту таких зусиль”, - наголосив Президент Європарламенту.

Він також заявив, що двома найбільшими викликами для Молдови мають стати найближчим часом початок переговорів з ЄС про зону вільної торгівлі, а також черговий раунд переговорів з врегулювання ситуації в Придністров’ї.

Президент Європарламенту також висловив жаль з приводу бойкоту Комуністичною партією країни президентських виборів.

Свої привітання обранню Президента Молдови надіслав і Генеральний секретар Ради Європи Торбйорн ЯГЛЕНД.

“Сьогоднішній день відзначає ключовий етап в історії Молдови. Я вітаю політичних лідерів з тим, що вони знайшли компроміс для виборів Президента, поклавши край політичній кризі, що тривала дуже довго”, - зазначається в заяві Генсека Ради Європи.

Т.ЯГЛЕНД також заявив, що зараз Молдові варто зосередитися на економічних та соціальних реформах, і пообіцяв підтримку Ради Європи в цьому процесі.

Президент Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Жан-Клод МІНЬЙОН також привітав Молдову з обранням нового Президента.

“Настав час для всіх, хто бере участь у політиці Молдови, розпочати конструктивно дивитися у майбутнє. Я переконаний, що всі політичні партії продемонструють відповідальність, сприйнявши демократичну легітимність інституцій країни і, таким чином, легітимність Президента, обраного відповідно до вимог Конституції”, - заявив Президент ПАРЄ.

Ж.-К.МІНЬОЙН також повідомив про намір здійснити візит до Молдови 2-5 квітня цього року.

Сьогодні парламент Молдови обрав 63-річного юриста Ніколае ТІМОФТІ Президентом Молдови. За його обрання проголосували 62 депутати зі 101.