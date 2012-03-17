В Європі кажуть про проблеми в російському законі про політичні партії

Брюссель. 17 березня. УНІАН. У Венеціанській комісії вважають російський закон про політичні партії дуже проблематичним.

Про це кореспонденту УНІАН у телефонній розмові з Венеції заявив секретар Венеціанської комісії Томас МАРКЕРТ, після засідання Комісії, на якому було схвалено висновки щодо цього закону.

“Закон, який зараз діє, є дуже проблематичним, він вимагає значну кількість підписів (для реєстрації партії – УНІАН) – 40 тис., при цьому, щоб вони були представлені з більшості суб’єктів Російської Федерації, що робить складним створення політичної партії, і насправді, кількість політичних партій значно знизилася”, - сказав він.

При цьому, Т.МАРКЕРТ зазначив, що для перевірки достовірності підписів реєстраційні органи вимагають паспортні дані, а також, інколи, звертаються до послуг поліції.

“Таким чином, ми дуже критичні до нинішнього закону, однак нам відомо, що реформований закон вже в Державній Думі, і цей переглянутий закон видається набагато кращим”, - зазначив секретар Венеціанської комісії.

За його словами, нова версія російського закону про політичні партії передбачає значне зниження кількості підписів, необхідних для реєстрації партії. Разом з тим, питання контролю за діяльністю партій з боку влади потребує подальшого покращення.