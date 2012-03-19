Німеччина поки не пояснила правомірність затримки українців

Київ. 19 березня. УНІАН. Німеччина поки що не надала відповіді щодо правомірності затримання у місті Гьорліц сімох громадян України за нібито надання недостовірних даних при оформленні віз.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції начальник Відділу візової політики МЗС України Віталій МОШКІВСЬКИЙ.

«На даний момент перевірка правомірності застосування законодавства ЄС і Німеччини стосовно громадян України, власне, процесуальні процедури ще тривають, і німецька сторона офіційно пообіцяла дипломатичними каналами через МЗС Німеччини повідомити, чи не було порушень при затриманні громадян України», - сказав він.

За словами В.МОШКІВСЬКОГО, офіційна відповідь буде надана по кожному з українських громадян.

«Ми вважаємо, що тут має бути не груповий підхід, а по кожному затриманому має бути проведена перевірка, оскільки візи ними були отримані не через турагентство, а окремо кожен отримував польську візу», - додав він.

В.МОШКІВСЬКИЙ нагадав, що 10 березня співробітники інспекції Федеральної поліції Німеччини затримали 7 громадян України за підозрою у наданні недостовірних даних при оформленні шенгенських віз.

За інформацією, наданою німецькими правоохоронними органами консульському відділу Посольства України у ФРН, українці мали намір в`їхати до Німеччини з туристичною метою за польськими шенгенськими візами, оформленими для ділових цілей.

За словами В.МОШКІВСЬКОГО, було з`ясовано, що зазначені громадяни не використали жодного разу ці польські візи. За його словами, при більш детальному з`ясуванні, на підставі чого були оформлені ці візи, в німецької сторони виникли питання, чи запрошували польські компанії цих громадян України до Польщі з діловою метою.

Він нагадав, що за результатами перевірки та співбесіди із затриманими громадянами співробітники відомства по роботі з іноземцями Гьорліца одну громадянку України звільнили одразу, оскільки в неї було запрошення з німецького боку, яке подавалося при оформленні візи, а шістьох громадян звільнили з-під варти після анулювання віз.

Громадяни України звернулися до Посольства ФРН для подання скарг у зв`язку з їхнім затриманням. На думку заявників, їхнє затримання було безпідставним, перевірка документів та провадження по справі занадто затягнутим. Безпідставними громадяни вважають також анулювання віз.

«Оскільки ми отримали скаргу від громадян, ми доручили посольству провести консультацію в МЗС Німеччини щодо правомірності заходів німецької поліції, застосованих до згаданих громадян, а також звернутися до причетних правоохоронних органів Німеччини здійснити перевірку за фактом затримання українських громадян», - повідомив В.МОШКІВСЬКИЙ.

За його словами, німецька сторона інформувала представників посольства України, що у переважній більшості випадків анулювання шенгенських віз основну частину становлять візи, видані консульськими установами Польщі на території України.

У свою чергу, науковий директор Інституту Євроатлантичного співробітництва Олександр СУШКО зазначив, що німецька поліція демонструє дещо упереджене ставлення до автомобілів з українськими номерами.

«На нашу думку, це створює нерівні умови, наприклад, для туристичних компаній. Це фактично стимулює українських громадян відмовлятися від послуг українських туристичних компаній при організації турів до ЄС і вдаватися до послуг тих компаній, які мають штаб-квартиру в ЄС, оскільки вони надають транспорт з місцевими номерами і цей транспорт ніколи не перевіряється на дорогах», - сказав він.

За словами О.СУШКА, саме у Гьорліці систематично виникають проблеми з українцями. «Багато джерел й осіб, які спостерігали за ситуацією, стверджують, що на цьому посту зупиняють майже весь транспорт з українськими номерами», - сказав О.СУШКО.