Проти дружини Ассада теж введуть санкції

Брюссель. 22 березня. УНІАН. Європейський Союз розглядає можливість запровадження санкцій у вигляді заборони на в’їзд та заморожування активів проти дружини та інших членів родини Президента Сирі Башара АССАДА.

Про це повідомляє сьогодні AFP з посиланням на неназваного європейського дипломата.

За інформацією агентства, до переліку зі 150 компаній та приватних осіб, який міністри закордонних справ ЄС планують хвалити на своєму засіданні завтра, 23 березня, входить, зокрема, дружина Президента Сирії Асмаа АССАД.

До останнього часу, як відзначає AFP, європейські політики сподівалися, що народжена у Великобританії і вихована там же Асмаа АССАД зможе своїм впливом гуманізувати сирійський режим, однак минулого тижня А.АССАД предстала в іншій ролі: британська The Guardian оприлюднила низку електронних листів, які демонстрували, як президентська пара займається питаннями придбання предметів розкоші у той час, коли в Сирії ллється кров.

Агентство також повідомляє, що на сьогодні в Європі не має єдиної позиції щодо того, чи варто закривати посольства в Дамаску.