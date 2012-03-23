Інтеграція ЄС та України неможлива без прозорості в енергетиці

Брюссель. 23 березня. УНІАН. Комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефан ФЮЛЕ вважає, що посилення інтеграції з Україною неможливе без прозорості в українській енергетичній сфері.

Як повідомив власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі речник комісара Петер СТАНО, про це комісар заявив 22 березня під час зустрічі з міністром енергетики та вугільної промисловості України Юрієм БОЙКОМ.

“Загальна мета українського уряду мати більш тісну інтеграцію з ЄС не може бути досягнута без прозорості в енергетичній сфері”, - заявив С.ФЮЛЕ.

У зв’язку з цим комісар нагадав зобов’язання, взяті Україною при приєднанні до угоди про Енергетичне співтовариство, а також положення угоди про асоціацію щодо співпраці в сфері енергетики.

С.ФЮЛЕ нагадав також бажання ЄС брати участь у тристоронньому діалозі з Києвом та Москвою щодо модернізації української газотранспортної системи.

Говорячи про угоду про асоціацію комісар ЄС ще раз наголосив, що підписання цього документу залежатиме від політичних умов в Україні і, зокрема, від поваги Києва до спільних цінностей та верховенства права.