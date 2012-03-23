Грищенко запросив Расмуссена відвідати фінальну частину Євро-2012

Брюссель. 23 березня. УНІАН. Міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко запросив Генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена відвідати фінальну частину Євро-2012.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це К.Грищенко повідомив українським журналістам в Брюсселі після зустрічі з Генсеком НАТО.

“Ми подякували за взаємодію з НАТО у забезпеченні безпеки проведення цих заходів у нас, у цьому зв’язку я його запросив проінспектувати, яким чином ця взаємодія насправді дасть результати вже на остаточному фінальному етапі проведення цього чемпіонату”, - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні український міністр перебуває в Брюсселі, де, зокрема, бере участь у Брюссельському форумі.