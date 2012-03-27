Кличко готовий боротися за європейські цінності в Україні

Брюссель. 27 березня. УНІАН. Лідер політичної партії “УДАР” Віталій Кличко готовий боротися за захист європейських цінностей в Україні.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив ввечері 26 березня, виступаючи на засіданні круглого столу “Демократія, верховенство права, європейська орієнтація – Україна на перехресті”, організованому німецьким фондом Конрада Аденауера.

“Ми будемо боротися за захист європейських цінностей”, - сказав він.

Політик зазначив, що одним з шляхів боротьби є участь його партії в парламентських виборах, які заплановані на жовтень цього року.

В.Кличко зазначив, що вважає, що вибори не будуть достатньо конкурентними, якщо в них не зможуть взяти участь такі лідери опозиційних сил, як Юлія Тимошенко та Юрій Луценко. Разом з тим, політик висловив переконання у необхідності всім опозиційним партіям намагатися добитися загальної перемоги на виборах в парламент.

“Ми розуміємо політичну гру в Україні – це боротьба без правил. Але лише в боротьбі ми можемо виграти. Без боротьби виграти неможливо”, - сказав В.Кличко.

Голова Комітету з питань закордонних справ Європарламенту Ельмар Брок підтримав, у свою чергу, українського політика, зазначивши, що він звик грати за спортивними правилами, що передбачають рівні можливості для кожного. При цьому, за словами європейського депутата, в Україні таких правил зараз не існує.

“(Президент України – УНІАН) Віктор Янукович – боєць, який відмовляється зустрічатися з найсильнішими супротивниками. І цю проблему треба вирішувати”, - сказав Е.Брок.

Як повідомляв УНІАН, В.Кличко перебував з дводенним візитом в Брюсселі, в ході якого він провів низку зустрічей з політиками та представниками Європарламенту.