Саудівська Аравія зупиняє постачання нафти до Європи після атаки на нафтопровід, - Bloomberg

Минулого тижня Саудівська Аравія була змушена закрити свій нафтопровід "Схід-Захід".

Компанія "Saudi Aramco" повідомила щонайменше двом європейським нафтопереробним заводам, що наступного місяця їм не виділять нафту після нападу на ключовий нафтопровід Саудівської Аравії, що веде до Червоного моря. Про це пише Bloomberg, посилаючись на свої джерела.

"Європейські клієнти зазвичай отримують саудівську нафту за так званими довгостроковими контрактами, що забезпечують стабільні щомісячні постачання. Ці постачання не відбудуться наступного місяця", - зазначили джерела видання.

За їхніми словами, це рішення стосується всіх європейських покупців.

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Минулого тижня Саудівська Аравія була змушена закрити свій нафтопровід "Схід-Захід" після нападу на нього з боку дронів. Джерело повідомило, що нафтопровід має частково відновити роботу впродовж кількох днів, а повністю запрацювати - впродовж шести тижнів.

Bloomberg зазначило, що європейські нафтопереробні заводи здебільшого отримують саудівську нафту з єгипетського середземноморського порту Сіді-Керір, який з’єднаний з Червоним морем нафтопроводом.

"Припинення роботи нафтопроводу спричинило панічні закупівлі з боку деяких клієнтів Aramco. Польська компанія Orlen SA з п’ятниці оголосила понад десять тендерів, намагаючись якнайшвидше забезпечити альтернативні постачання", - підкреслили у публікації.

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Як писав УНІАН, один з ключових покупців в ЄС хоче відмовитися від російського газу. Зазначається, що Угорщина може виконати вимогу Європейського Союзу та повністю відмовитися від російського газу протягом року.

В країні наголосили, що Будапешт має достатньо газопроводів, щоб закуповувати газ з інших джерел за конкурентними цінами.

Також Reuters повідомляв, що НПЗ у Ярославлі призупинив переробку нафти після атаки українських дронів. Підприємство розташоване приблизно за 250 кілометрів на північний схід від Москви.

Зазначається, що у результаті удару було пошкоджено установку первинної дистиляції нафти АВТ-3, потужність якої становить 17 140 тонн на добу.

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