РФ атакує прикордоння: Демченко розповів, за яких умов пункти пропуску припиняють роботу

Речник ДПСУ також розповів, що відбувається на кордоні з Білоруссю.

Російські військові останнім часом завдають дронових ударів по контрольно-пропускних пунктах України та атакує цивільну інфраструктуру поблизу кордону - прикордонники вимушені зупиняти роботу. Про це в ефірі телемарафону сказав речник ДПСУ Андрій Демченко, відповідаючи на питання про безпеку на кордоні.

"Безпосередньо, почавши бити по пунктах пропуску на Одещині, ми бачимо, що ворог під час атаки на західні області також фактично б’є і по прикордонню. В безпосередній близькості до лінії кордону, до пунктів пропуску. Це відчутно всі побачили до пункту пропуску "Ягодин". Була атакована автозаправна станція на шляху до пункту пропуску…", - сказав Демченко.

За його словами, ворог також завдавав ударів й по залізничній інфраструктурі неподалік кордону. Вчора, 17 вересня, росіяни теж здійснили атаку – сталося влучання "Шахеда" за декілька кілометрів від кордону.

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"Тому алгоритм дій під час тривог, під час такої загрози – припинення пропускних операцій в пунктах пропуску у тих районах, де повітряна тривога через дії Росії, аби не допустити скупчення людей. Не допустити загибелі чи поранення людей, якщо противник ударить безпосередньо по пункту пропуску", - пояснив представник ДПСУ.

Він додав, що з кінця минулого тижня фіксується висока активність роботу ретрансляторів, які знаходяться на території Білорусі. Ці установки допомагають російським військовим спрямовувати ударні дрони по західних областях України. Таким чином, сказав Демченко, всі заяви білоруського лідера Олександра Лукашенка про "не підтримку війни" виявилися безпредметними.

За даними Демченка на території Білорусі майже постійно проводяться якісь військові навчання, збори тощо, наприклад, нещодавно там відбулися командно-штабні заходи.

"Подібне на території Білорусі відбувається дуже часто. Легше порахувати, скільки часу цього не відбувається протягом року. То навчання, то перевірка боєготовності, то перевірка якихось окремих складових, то посилення якогось напрямку, то створення додаткових бригад… Це – більш інформаційний вплив з потребою Білорусі перекинути відповідальність, відвести від себе увагу щодо того, що вони під впливом Росії…", - сказав речник.

Як додав Демченко, влада Білорусі постійно перекидає відповідальність за власні дії дається на Україну та Європу. За його словами, станом на зараз, на кордоні з Білоруссю не спостерігається відповідного військового угрупування, яке могло вторгнутися в Україну з метою провокацій тощо. Водночас речник не виключає, що ситуація на кордоні може змінитися у будь-який час.

Російські удари по українському прикордонню

Нагадаємо, 9 серпня російські окупанти атакували міжнародний пункт пропуску автомобільного сполучення "Старокозаче" в Одеській області на кордоні з Молдовою. Дрони влучили по інфраструктурі пункту пропуску та прилеглій території. Виникли пожежі, двоє цивільних загинули, ще кілька людей отримали поранення.

На Волині 13 вересня за 2 км від кордону з Польщею росіяни завдали удару по локомотиву пасажирського поїзда. Моніторингова група завчасно попередила поїзну бригаду про загрозу, завдяки чому ніхто не постраждав.

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