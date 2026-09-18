РФ вивела на орбіту секретний військовий супутник: експерти пояснили, що це може бути

Для запуску ворог використовував ракету "Союз-2.1б".

Росія провела успішний пуск ракети-носія "Союз-2.1б", на борту якої знаходився космічний апарат військового призначення. Про це повідомляє Міноборони РФ.

Ракета стартувала з космодрому Плесецьк в Архангельській області. Сказано, що з космічним апаратом встановлений і підтримується стійкий телеметричний зв’язок, а бортові системи функціонують в штатному режимі

Видання "Мілітарний" припускає, що засекреченим космічним апаратом військового призначення може бути або навігаційний супутник системи ГЛОНАСС (російський аналог системи GPS), або супутник із системи "Рассвет".

Відео дня

"Оприлюднені перед запуском обмеження для авіації та судноплавства вказують, що траєкторія польоту могла відповідати запускам навігаційних супутників системи ГЛОНАСС. Зокрема, райони падіння відпрацьованих частин ракети були визначені в Республіці Комі, Тюменській області та Тихому океані. Така схема характерна для запусків апаратів ГЛОНАСС із Плесецька ракетою "Союз-2.1б", - зазначає видання.

На користь цієї версії свідчить і конфігурація ракети. Аналогічна версія ракети 24 серпня злетіла із Плесецька із супутником "Глонасс-К1".

"Мілітарний" зазначає, що не можна також виключати, що запуск може бути пов’язаний із подальшим розгортанням російської низькоорбітальної системи зв’язку "Рассвет", що задумана як російський аналог американського "Старлінка", але для військових потреб.

На користь такої версії свідчить те, що для виведення апаратів цього угруповання Росія вже використовувала ракети "Союз-2.1б" та космодром Плесецьк.

Російський Starlink

Як повідомляв УНІАН, ракета "Союз-2.1б" залучається до розгортання російського супутникового угруповання "Рассвет" – системи широкосмугового супутникового зв’язку, яку Росія позиціонує як аналог Starlink.

Колишній радник голови Державного космічного агентства України, експерт, який донедавна відповідав у космічному відомстві за напрям аналізу та прогнозування космічної діяльності, Андрій Колесник зазначав, що першу партію супутників росіяни запустили наприкінці березня 2026 року. Вони переважно досягли висоти трохи більше 500 кілометрів, хоча спочатку йшлося про 800 км. За його словами, один супутник із цієї партії зійшов з орбіти й згорів у верхніх шарах атмосфери, а ще кілька не змогли піднятися на заплановану висоту, однак усе ще можуть працювати.

Він сказав, що другу партію російських супутників запустили 19 липня, і хоча відтоді минуло майже півтора місяця, більшість із них піднялися лише до висоти 330–340 км. За його словами, не виключено, що всі апарати другої партії поки залишаються там і, можливо, тестують свою апаратуру для роботи саме на цій висоті.

Колесник наголосив, що для України позитивним є те, що росіяни поки лише проводять тестування.

Він зазначив, що ураження українською ракетою космічного центру "Прогрес" у Самарі, де збирають ракети-носії, які виводять ці супутники на орбіту, пригальмувало програму. За його словами, йдеться про удари по унікальному обладнанню, яке важко або взагалі неможливо відтворити.

Вас також можуть зацікавити новини: