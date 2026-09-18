'Нова пошта' змінює графік роботи через тривоги

Роботу відділень можуть призупинити незалежно від офіційного оголошення повітряної тривоги.

"Нова пошта" змінює графік роботи під час повітряних тривог та вводить власну систему моніторингу потенційних загроз. Про це компанія повідомила в коментарі "Інтерфакс-Україна".

Так, в разі оголошення повітряної тривоги "Нова пошта" призупинятиме роботу відділень, терміналів депо та інших логістичних об’єктів незалежно від рівня загрози. Крім того, компанія може призупинити роботу конкретного об’єкта незалежно від офіційного оголошення повітряної тривоги в місті чи області, якщо власна система моніторингу зафіксує для нього потенційну небезпеку.

Тривалі повітряні тривоги або їхня висока періодичність впливають на роботу компанії, йдеться в її заяві. Тому для мінімізації наслідків "Нова пошта" заздалегідь відпрацьовує сценарії швидкого відновлення роботи та, за потреби, залучає додатковий персонал, перерозподіляє навантаження між об'єктами та коригує логістичні маршрути.

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Частково компенсувати простої під час тривог компанії дозволить скорочення комендантської години. В "Новій пошті" кажуть, що працюють над вдосконаленням системи розміщення товарних запасів, розвивають додаткові потужності та вибудовують резервні сценарії роботи.

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Нещодавно "Нова пошта" вже змінювала графік роботи відділень. Із серпня відділення компанії в усіх обласних центрах України почали відкриватися на годину раніше. Зміни до графіка роботи було внесено з урахуванням запиту клієнтів на більш ранній початок обслуговування у вихідні дні.

Ворог активно застосовує засоби ураження проти логістики компанії. Так, в кінці липня російські окупанти уразили відділення "Нової пошти" на Вінниччині, що стало щонайменше 10-ою атакою на компанію за місяць.

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