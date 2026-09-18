Гривня коливається: НБУ встановив офіційний курс валют на понеділок

Курс гривні до євро встановлено на рівні 51,19 грн/євро.

Національний банк України встановив на понеділок, 21 вересня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,67 гривні за долар, таким чином українська валюта просіла на 1 копійку, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня знову посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 51,19 гривні за один євро, тобто гривня зміцнилася на 5 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,65/44,68 грн/дол., а до євро - 51,17/51,18 грн/євро.

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Курс долара до гривні в банках 18 вересня зріс на 4 копійки і складав 44,96 гривні за долар, а продати американську валюту в банках можна за середнім курсом 44,44 гривні за долар. Водночас середній курс євро до гривні подешевшав на 8 копійок і становив 51,79 гривні за євро, а продати європейську валюту можна за курсом 51,10 гривні за євро.

При цьому курс долара до гривні в "ПриватБанку" зріс на 10 копійок і становив 44,90 гривні за долар, а курс євро подорожчав на 10 копійок і складає 51,80 гривні за євро. Водночас продати американську валюту в банку можна було за курсом 44,30 гривні, а євро - за курсом 50,80 гривні за одиницю іноземної валюти.

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