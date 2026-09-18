Гривня коливається: НБУ встановив офіційний курс валют на понеділок

Національний банк України встановив на понеділок, 21 вересня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,67 гривні за долар, таким чином українська валюта просіла на 1 копійку, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня знову посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 51,19 гривні за один євро, тобто гривня зміцнилася на 5 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,65/44,68 грн/дол., а до євро - 51,17/51,18 грн/євро.

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Курс долара до гривні в банках 18 вересня зріс на 4 копійки і складав 44,96 гривні за долар, а продати американську валюту в банках можна за середнім курсом 44,44 гривні за долар. Водночас середній курс євро до гривні подешевшав на 8 копійок і становив 51,79 гривні за євро, а продати європейську валюту можна за курсом 51,10 гривні за євро. 

При цьому курс долара до гривні в "ПриватБанку" зріс на 10 копійок і становив 44,90 гривні за долар, а курс євро подорожчав на 10 копійок і складає 51,80 гривні за євро. Водночас продати американську валюту в банку можна було за курсом 44,30 гривні, а євро - за курсом 50,80 гривні за одиницю іноземної валюти.

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