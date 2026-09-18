Україна відкрила новий пункт пропуску на кордоні з ЄС

Пункт пропуску працюватиме цілодобово для легкових авто максимальною дозволеною масою до 3,5 тонни.

Україна та Румунія відкрили новий пункт пропуску на Закарпатті – "Біла Церква – Сігету-Мармацієй". Про це йдеться в постанові Кабінету Міністрів від 17 вересня № 1130.

"Відкрити міжнародний пункт пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення "Біла Церква – Сігету-Мармацієй" з використанням тимчасової інфраструктури для здійснення пропуску пасажирських транспортних засобів максимальною дозволеною масою до 3,5 тонни з постійним режимом функціонування і цілодобовим часом роботи", – зазначено у постанові.

Передбачається, що пункт зможе пропускати до 700 автомобілів на добу. Після завершення будівництва мосту через Тису та облаштування прикордонного комплексу пункт зможе приймати пасажирські автобуси та вантажний транспорт.

Відео дня

Новий маршрут через Тису покликаний зменшити навантаження на дороги в прикордонних районах Закарпаття. Наскільки саме скоротяться черги, залежатиме від оперативності роботи митних та прикордонних служб з обох боків кордону, а також від стану під'їзних доріг.

Важливо зазначити, що пункт пропуску не замінює, а доповнює вже наявний перехід "Солотвино – Сігету-Мармацієй". За вимогою румунської сторони, пункт у Солотвині й надалі працюватиме цілодобово.

Перетин кордону – останні новини

Нещодавно речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив, що останнім часом російські військові завдають дронових ударів по українських пунктах пропуску та атакують цивільну інфраструктуру поблизу кордону. Через це прикордонникам доводиться тимчасово призупиняти їхню роботу.

Так, 9 вересня російські війська атакували міжнародний автомобільний пункт пропуску "Старокозаче" в Одеській області на кордоні з Молдовою. Безпілотники влучили в інфраструктуру КПП та прилеглу територію, внаслідок чого спалахнули пожежі. Загинули двоє цивільних, ще кілька людей дістали поранення.

Вас також можуть зацікавити новини: