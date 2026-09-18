Тисячі громадян КНДР збирають 'Шахеди' для росіян: скільки їм платять

Більшу частину заробітку забирає собі уряд Північної Кореї.

До 25 тисяч громадян Північної Кореї можуть працювати в російській індустрії безпілотників, зокрема на підприємствах в Алабузі в Татарстані, де збирають "Шахеди". Про це йдеться у звіті Багатосторонньої групи моніторингу санкцій, пише HotNews.

За даними звіту, Росія використовує північнокорейських працівників для виробництва безпілотних літальних апаратів, які можуть застосовуватися у війні проти України. Водночас Пхеньян отримує від відправки своїх громадян за кордон значні валютні надходження.

Як зазначає видання, для обходу санкцій північнокорейців у Росії оформлюють за схемою студентських віз. Таким чином Москва отримує додаткову робочу силу для галузей, пов’язаних із воєнним виробництвом, а режим Кім Чен Ина – джерело іноземної валюти.

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Згідно зі звітом, у середньому один північнокорейський працівник у Росії заробляє близько 7500 доларів на рік, і більшу частину цих коштів забирає влада КНДР. Але навіть ті крихти, що дістаються самому північнокорейському робітнику, можуть бути до п’яти разів більшими, ніж зарплата, яку він міг би отримувати вдома.

Автори документа оцінюють, що загалом північнокорейські працівники за кордоном могли принести режиму Кім Чен Ина до 800 млн доларів у 2025 році. За даними звіту, ці кошти використовуються для фінансування ядерної та ракетної програм Північної Кореї, що суперечить резолюціям Ради Безпеки ООН.

Загалом за підрахунками експертів, станом на кінець 2025 року Пхеньян за такою схемою здав в оренду Росії від 15 до 30 тисяч своїх громадян, а Китаю - ще від 20 до 70 тисяч.

Відправлені на закордонні заробітки корейці залишаються під жорстким контролем північнокорейської влади. Зокрема, щоб запобігти втечам, жорстко контролюються їхні пересування і будь-які контакти зі сторонніми особами. Також від втеч під час закордонних відряджень північних корейців стримує розуміння того, що їхні родини вдома після цього будуть репресовані.

Північна Корея: останні новини

Як писав УНІАН, Пхеньян заявив, що багатонаціональні навчання під керівництвом США лише посилюють його рішучість розширювати ядерний арсенал та оборонний потенціал. КНДР звинуватила Вашингтон у розпалюванні напруженості й назвала маневри "репетиціями війни", пообіцявши більш рішучі дії.

Заява пролунала після навчань "Freedom Edge", на які Північна Корея відповіла запуском балістичних ракет та демонстрацією модернізації військово-морських сил.

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