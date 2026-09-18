Удар по Кремлю: один з ключових покупців в ЄС хоче відмовитися від російського газу

Будапешт прагне також скоротити імпорт електроенергії

Угорщина може виконати вимогу Європейського Союзу та повністю відмовитися від російського газу протягом року. Про це з посиланням на міністра енергетики Угорщини Іштвана Капітаня повідомляє Bloomberg.

"Якщо ситуація розвиватиметься так, як зараз виглядає, постачання газу до Угорщини може бути і буде забезпечене з інших джерел", – заявив Капітань.

Він додав, що Будапешт має достатньо газопроводів, щоб закуповувати газ з інших джерел за конкурентними цінами.

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Угорський уряд також переглядає російський проєкт розширення єдиної в країні атомної електростанції та веде переговори з постачальниками щодо диверсифікації поставок сирої нафти для зменшення залежності від РФ. До кінця року угорці мають ухвалити рішення, чи потрібне взагалі розширення електростанції. Капітань зазначив, що сучасні технології дозволяють продовжити термін експлуатації чотирьох нинішніх енергоблоків АЕС.

"Перегляд досі триває. Ми завершимо його до кінця року, і тоді ухвалимо рішення, чи потрібні Угорщині додаткові ядерні енергоблоки в її енергобалансі", – зазначив очільник енергетичного відомства.

Будапешт також прагне скоротити імпорт електроенергії. Серед планів – збільшення потужностей зі зберігання енергії та відкриття країни для масштабних інвестицій у вітроенергетику.

Це радикальний відхід від політики, яку проводив колишній прем’єр-міністр Віктор Орбан. Протягом 16 років правління він посилював енергетичну залежність Угорщини від РФ, навіть коли інші країни ЄС почали відмовлятися від російських енергоресурсів через вторгнення в Україну.

Орбан тоді казав, що Угорщина не має інших варіантів для забезпечення енергетичної безпеки. Водночас його критики стверджували, що така політика перетворила Будапешт на інструмент Кремля та призвела до "ізоляції" країни.

Зазначимо, що залежність країни від імпорту енергоносіїв протягом тривалого часу була однією з ключових економічних вразливостей Угорщини, оскільки глобальні зміни цін на нафту та газ мали значний вплив на місцеву валюту.

Відмова ЄС від російського газу – останні новини

За даними німецького видання ntv, Європа залишається залежною від російського скрапленого природного газу (СПГ). У першому кварталі 2026 року європейські країни імпортували рекордний від початку повномасштабного вторгнення обсяг російського СПГ.

Загалом, на думку фахівців, зусилля ЄС зі зменшення залежності від російських нафти та газу поки не дають очікуваного результату. Європа має труднощі з поповненням запасів газу напередодні зими на тлі скорочення світових поставок через війну в Ірані. За даними Gas Infrastructure Europe, європейські газосховища наразі заповнені лише на 67%. Для порівняння, на аналогічний період минулого року рівень заповненості становив 80%.

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