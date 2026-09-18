В Україні стрибок попиту на зарядні станції: які зараз ціни

Стало відомо, які зарядні станції активніше обирають українці.

З серпня 2026 року українці стали активніше купувати обладнання для автономного живлення. За даними маркетплейсу Prom, наданими УНІАН, кількість замовлень на зарядні станції зросла у 19 разів порівняно з аналогічним періодом минулого року, а попит на інвертори збільшився майже у 6 разів.

Покупці обирають як доступні моделі, так і потужні зарядні станції для тривалого резервного живлення. Серед популярних моделей у 2026 році – Oukitel P2001E Plus потужністю 2400 Вт та ємністю 2048 Вт·год. В середньму ця модель коштує 42 514 грн.

Серед популярних товарів – EcoFlow DELTA 3 із середньою вартістю 34 956 грн. Попитом користуються і ABOK Power Station на 2000 Вт/1536 Вт·год, яка коштує в середньому 33 914 грн, а також OUKITEL P1000 Plus на 1800 Вт/1024 Вт·год – 25 229 грн.

Відео дня

Серед інверторів покупці обирають рішення для підключення окремих приладів та системи для резервного живлення всього будинку. Серед популярних товарів присутні акумуляторний інвертор 9540 за 603 грн, автоінвертор GRANT 4500W за 1718 грн та гібридний інвертор ANERN на 6,2 кВт із середнім чеком 15 596 грн.

Водночас, українці замовляють і комплексні рішення. Серед популярних позицій – комплект Anenji 6,2 кВт + DAH Solar LiFePO4. Середній чек складає 53 839 грн.

Зарядні станції в Україні – останні новини

З осені 2025 року і до середини зими ціни на популярні зарядні станції в Україні зросли в середньому на 20-35%. Попит на них за цей час виріс в 14 разів. Кількість замовлень зарядних станцій різко зростала щоразу після обстрілів – у вересні, жовтні та листопаді, а згодом і у січні 2026 року.

Купуючи зарядну станцію, слід ретельно дбати про безпеку її експлуатації. Зокрема, якщо зарядна станція розрахована на певне навантаження, сумарна потужність усіх підключених приладів не повинна перевищувати цю межу. Таке обмеження завжди вказується у технічних характеристиках пристрою, і його важливо дотримуватися, пояснюють фахівці.

Вас також можуть зацікавити новини: