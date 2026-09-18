Російські дрони на оптоволокні вже можуть долати відстань у понад 40 км, – Терехов

РФ модернізувала FPV-дрони на оптоволокні, зазначає мер Харкова.

Росія модернізувала FPV-дрони на оптоволокні, вони вже можуть долати відстань у понад 40 кілометрів. Про це в ході щорічної зустрічі YES в коментарі Новини.LIVE розповів міський голова Харкова Ігор Терехов.

"На понад 40 кілометрів вже долітають дрони на оптоволокні. На жаль, росіяни модернізують безпілотники, війна та технології не стоять на місці", – констатував він.

Відповідаючи на запитання, як Харків готується до нового опалювального сезону, Терехов заявив, що місто фактично не припиняє підготовку від початку повномасштабного вторгнення.

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"У нас підготовка почалась насправді в 2022 році з початком війни, і ми не перериваємо її. Завершили опалювальний сезон – і одразу починаємо підготовку (до нового, – УНІАН)", – зазначив мер Харкова.

Застосування FPV-дронів на оптоволокні під час війни

Як відомо, Україна та Росія масово використовують на лінії фронту FPV-дрони на оптоволокні, які неможливо заглушити за допомогою систем РЕБ. Однак, те, що такі дрони управляються через дріт, може бути їхнім головним недоліком. За словами заступника командира аеромобільного батальйону 79 окремої десантно-штурмової бригади Богдана Януша, якщо оптоволоконний дріт переламується під час атаки на ціль, дистанційну детонацію БПЛА провести неможливою.

У лютому 2026 року дрон російських військ на оптоволокні вперше долетів до Харкова. Ворожий безпілотник виявили у Київському районі міста. Він влучив у дерево.

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