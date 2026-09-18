Мер Львова знайшов у своєму службовому авто схожий на 'прослушку' пристрій (відео)

Рік тому "прослушку" виявили в його робочому кабінеті.

В службовому автомобілі мера Львова Андрія Садового знайшли пристрій, схожий на прослуховувальний. Про це посадовець повідомив у Telegram.

"Знову знайшли пристрій, схожий на прослуховувальний. Цього разу в службовому автомобілі", - розповів очільник міста.

На оприлюдненому відео Садовий показав місце, де був вмонтований пристрій, та який вигляд він має.

"Що це таке – важко сказати, але тут є антена, є SIM-карта, різні пристрої. Напевно, це має якесь призначення, можливо, це прослуховувальний пристрій. Як ми це виявили – за останній місяць двічі акумулятор автомобіля сідав в нуль. Також стійка почала стукати. Розібрали, подивилася – і маємо", - зазначив мер, додавши, що про знахідку вже повідомив правоохоронні органи.

Садовий нагадав, що рік тому прослуховувальний пристрій був виявлений в його робочому кабінеті. За його словами, він так і не отримав відповіді від правоохоронців, хто та навіщо це зробив.

Прослуховувальний пристрій в кабінеті Садового: що відомо

Торік 17 вересня у кабінеті мера Львова Андрія Садового виявили прослуховувальний пристрій. Його знайшли в одному із робочих телефонів посадовця.

За словами Садового, мобільний телефон почав "глючити", і його разом із зарядним блоком віддали в ремонт своїм фахівцям. Вони виявили там прослуховувальний пристрій, вмонтований у блок, карту пам’яті, сім-карту.

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