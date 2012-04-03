Депутати ЄС та Східного партнерства закликали Київ лікувати Тимошенко

Брюссель. 3 квітня. УНІАН. Парламентська Асамблея Євро-НЕСТ (ЄС-країни “Східного партнерства”) закликала владу України забезпечити медичне лікування колишнього прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко.

Як повідомляється на сторінці прес-служби Європарламенту в Twitter’i, відповідне рішення було ухвалено сьогодні на сесії Євро-НЕСТ в Баку.

“Євро-НЕСТ закликає українську владу забезпечити необхідне медичне лікування для Ю.Тимошенко”, - повідомила прес-служба.

Як повідомили УНІАН у прес-службі групи народних партій Європарламенту, проект резолюції, схвалений сьогодні Євро-НЕСТ, був ініційований представниками партій, що входять до родини народних партій Європи, з країн-членів ЄС, України та Молдови.

В схваленій резолюції також міститься заклик до української влади забезпечити чесний та неупереджений апеляційний процес для Ю.Тимошенко, Юрія Луценка та інших опозиційних політиків.

“Це – великий прорив, що партії країн Східного партнерства погодилися, що нинішній розвиток в Україні є дуже серйозним. Переслідування опозиціонерів викликає сумніви щодо рівня демократії в Україні”, - заявив з цього приводу віце-президент групи народних партій Європарламенту Гуннар Хокмарк.

“Ми надсилаємо сигнал українській владі, що таке поводження з Ю.Тимошенко, Ю.Луценком та іншими – неприйнятне, і що до Європарламенту приєдналася більшість членів асамблеї Євро-НЕСТ з парламентів східних країн”, - зазначив у свою чергу віце-президент групи народних партій Європарламенту та віце-президент Асамблеї Євро-НЕСТ Яцек Сарюш-Вольські.

Як повідомляв УНІАН, 2-3 квітня у Баку відбувається засідання Парламентської Асамблеї Євро-НЕСТ, яка складається з представників Європарламенту та парламентів країн-учасниць “Східного партнерства” – Азербайджану, Вірменії, Грузії, Молдови та України. Депутати Білорусі поки не беруть участі в роботі Асамблеї через проблеми з демократією в країні.