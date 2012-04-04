Обсяг роздрібної торгівлі в ЄС у лютому скоротився

Брюссель. 4 квітня. УНІАН. Обсяг роздрібної торгівлі в єврозоні у лютому 2012 року порівняно з січнем 2012 року скоротився на 0,1%, в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) - на 0,4%.

Про це УНІАН повідомили в Євростаті.

У лютому-2012 порівняно з лютим-2011 обсяг роздрібної торгівлі знизився на 2,1% у єврозоні і на 1,1% у ЄС-27.

У лютому 2012 року роздрібна торгівля “продуктами харчування, напоями і тютюном” порівняно з січнем 2012 року зросла на 0,6% в єврозоні та на 0,4% в ЄС-27. Непродовольчий сектор не змінився в зоні євро та зменшився на 0,3% в ЄС-27.

Найбільше зростання обсягів роздрібної торгівлі у лютому-2012 порівняно з січнем-2012 було зафіксоване в Мальті (4,7%), Люксембурзі (2,2%) і Данії (1,9%). Найбільше зниження обсягів роздрібної торгівлі – у Словенії (-5,0%), Польщі (-2,7%) та Румунії (-2,5%).

У лютому 2012 року порівняно з лютим 2011 року роздрібна торгівля продовольчими товарами знизилася на 1,0% у єврозоні і на 0,3% у ЄС-27. Непродовольчий сектор знизився на 1,6% у єврозоні і на 0,2% у ЄС-27.

Найбільше зростання обсягів роздрібної торгівлі зареєстроване в Естонії (14,8%), Латвії (10,0%) та Данії (8,1%). Найбільше зниження зареєстроване в Португалії (-9,6%), Болгарії (-6,4%) та Іспанії (-6,2%).

У січні 2012 року обсяг роздрібної торгівлі порівняно з груднем 2011 року зріс на 1,1% в єврозоні і на 0,9% в ЄС-27.