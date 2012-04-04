В 2011 році ЄС надав допомоги сусідам на рекордні 142,3 млн. євро

Брюссель. 4 квітня. УНІАН. В 2011 році в рамках інструменту інвестицій в сусідніх країнах ЄС надав допомогу на 142,3 млн. євро, що мало сприяти залученню інвестицій в загальному обсязі в 4,3 млрд. євро.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це свідчить оприлюднений сьогодні звіт щодо використання коштів Інструменту інвестицій в 2011 році.

У вступі до доповіді комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефан Фюле зазначив, що в 2011 році за допомогою цього інструменту ЄС було збільшено допомогу як південним, так і східним країнам-сусідам ЄС.

При цьому, для південних країн-сусідів основними пріоритетами залишалися підтримка приватного сектора та створення нових робочих місць, а для східних – проекти в сфері торгівлі, транспорту, енергетики та безпеки.

Майже 64% усіх коштів, витрачених в 2011 році, або 91,3 млн. євро, було витрачено на 9 проектів в південних країнах-членах ЄС. 36% коштів, або 51 млн. євро – на 6 проектів в східних країнах-членах ЄС . В цілому, в 2011 році, гроші на проекти отримували 7 країн: Вірменія, Єгипет, Грузія, Марокко, Молдова, Туніс та Україна. При цьому, Україна отримала лише 1% від усіх коштів, витрачених в рамках Інструменту інвестування минулого року.

Інструмент інвестицій в країнах-сусідах був запроваджений ЄС в 2008 році з метою надання грантів та позик на реалізацію інфраструктурних проектів в сфері транспорту та енергетики, а також на реалізацію соціальних проектів та проектів, спрямованих на захист навколишнього природного середовища.